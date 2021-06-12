Вертолет эвакуировал из ТиНАО в больницу мужчину с инфарктом

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО в московскую больницу мужчину с инфарктом. Об этом сообщили в субботу, 12 июня, в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности корреспонденту «Вечерней Москвы».

На площадку «Яковлевское» врачи скорой помощи доставили пациента с предварительным диагнозом «инфаркт». Вертолетом его эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы.

На борту пациента сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала его состояние.

Ранее санитарный вертолет эвакуировал женщину с сильными ожогами в московскую больницу.

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