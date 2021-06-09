Санитарный вертолет эвакуировал женщину с сильными ожогами в московскую больницу

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал женщину с сильными ожогами в столичную больницу. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Из Рязани женщину доставили на аэродром Остафьево. Ее на месте встречали врачи Центра экстренной медицинской помощи и экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ. Пострадавшую перенесли на борт воздушного судна и оперативно эвакуировали в больницу.

Во время полета медики контролировали состояние пациентки.

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