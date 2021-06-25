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СМИ: Ксения Бородина решила развестись с Курбаном Омаровым

Юлия Павлушова

Общество
СМИ: Ксения Бородина решила развестись с Курбаном Омаровым
Фото: instagram/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина подала на развод со своим вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Причины расставания пары не известны.

Известно, что супруги не живут вместе с недавних пор. Многие связывают разлад в отношениях звезд со слухами о близком общении предпринимателя с другими девушками, пишет портал Super.ru.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. У них есть общая дочь Теона.

Ранее Курбан Омаров опроверг сплетни о романе с Татой Блюменкранц.

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