В Британии признали, что инцидент с эсминцем в Черном море мог привести к войне с РФ

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Инцидент в Черном море с участием британского эсминца мог привести к войне с Россией. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

По его словам, провокация могла создать риск «необоснованной эскалации», пишет ФАН.

— То, из-за чего я не сплю по ночам, — это просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его породить, — уточнил Картер.

Ранее в Министерстве обороны России охарактеризовали действия британского эсминца как «эпическое фиаско». Такое мнение выразил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал предупредительную стрельбу, которая была открыта 23 июня российским сторожевым судном по вторгшемуся в территориальные воды России эсминцу, «примером дезинформации».

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле, в свою очередь, назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.