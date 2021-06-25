Врач рассказала, каким людям не рекомендуется загорать

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Солнечные лучи представляют большую опасность для людей со светлой кожей. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова.

По словам специалиста, светлокожие люди генетически практически лишены защиты от ультрафиолета. Им не рекомендуется загорать из-за большого риска развития меланомы — злокачественной опухоли. Также его повышает использование соляриев и слишком частые «солнечные ванны».

— К предикациям развития меланомы относят возраст старше 45 лет. Но меланоме более всего подвержены первый и второй фототип кожи: люди со светлыми волосами, глазами и кожей, — подчеркнула специалист.

Галлямова добавила, что люди с указанными фототипами никогда не могут загореть — кожа вместо загара краснеет, так как у нее отсутствует фотозащита.

Медик подчеркнула, что солнечные лучи разрушают эластические волокна кожи, из-за чего и появляются мелкие морщины, пишет Nation News.