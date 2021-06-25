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Неизвестный с ножом напал на людей в центре немецкого Вюрцбурга

Полина Долганова

Происшествия
Неизвестный с ножом напал на людей в центре немецкого Вюрцбурга
Фото: Pexels

Неизвестный с ножом напал на людей в центре немецкого города Вюрцбург. Инцидент произошел в пятницу, 25 июня.

В результате случившегося погибли трое граждан, еще шесть человек пострадали.

Нападавшего ранили в ногу, он был нейтрализован.

— В настоящее время проводится крупная полицейская операция в Вюрцбурге. Части вокруг Барбаросса Плаца (одна из площадей города — прим. «ВМ») закрыты. Пожалуйста, избегайте этой местности, — отмечается в сообщении местных правоохранительных органов в Twitter.

О возможной связи произошедшего с терроризмом пока не сообщается.

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