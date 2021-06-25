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Более 50 магазинов нарушили антиковидные меры в Москве за неделю

Иван Юминов

Общество
Более 50 магазинов нарушили антиковидные меры в Москве за неделю
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор за неделю обнаружил нарушения мер против коронавируса в 55 столичных магазинах, всего проверки прошли в 152 точках. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства в пятницу, 25 июня.

— За период с 18 по 25 июня соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, проверено в 152 магазинах торговых сетей ООО «Агроаспект», ООО «Копейка», ООО «Агроторг», ООО «Атак», АО «Тандер», ООО «Союз Святого Иоанна Воина», — рассказали в ведомстве.

За нарушения к административной ответственности привлекли 56 должностных и юридических лиц. Двум юридическим лицам временно запретили осуществлять деятельность, также опечатаны два магазина «Пятерочка» и «Магнит», отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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