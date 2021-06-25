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Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов

Полина Долганова

Общество
Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов
Фото: Вечерняя Москва

Вузы имеют право по своему усмотрению принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

— В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса, — говорится в сообщении.

В настоящее время министерство работает над разъяснением вопросов о необходимости вакцинации и создании условий для всех, кто хочет сделать прививку от COVID-19.

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что высшие учебные заведения несут ответственность за здоровье студентов и работников, в том числе в периоды практики.

Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил, что в новом учебном году будет заселять в свои общежития только тех студентов, которые сделали прививку от коронавируса или уже переболели им, пишет РИА Новости.

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