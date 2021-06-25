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Спасатели помогли тонущему в пруду мужчине на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Спасатели помогли тонущему в пруду мужчине на юго-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Спасатели достали из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы утопающего мужчину, ему была оказана первая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в пятницу, 25 июня.

— Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции «Кузьминки» заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию, — рассказали в ведомстве.

Мужчине оказали первую помощь, его также осмотрели врачи скорой помощи. Он отказался от госпитализации, после чего был передан полицейским для профилактической беседы, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы троих тонувших мужчин.

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