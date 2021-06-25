Выпускной праздник «Алые паруса» начался в Санкт-Петербурге

Фото: С шоу Алые паруса

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади собрались около 45 тысяч человек.

За несколько часов до начала мероприятия в Северной столице перекрыли центральные улицы. Так, знаменитый Невский проспект стал пешеходным.

Из-за эпидемиологической ситуации в городе был перекрыт доступ не только к самой Дворцовой площади, но к рядом расположенным набережным.

Кроме того, в 21:00 закрылись станции метро «Невский проспект», «Адмиралтейская», «Горьковская» и «Спортивная».

В этом году школьники и их классные руководители проходили на праздник в порядке очереди. Пройти на выпускной вечер можно было только через два пункта. На первом из них проверялись билеты, а на втором — температура. Посетить мероприятие можно было только в маске.

На концерте для выпускников будут петь JONY, Niletto и Светлана Лобода.

После завершения песенной части праздника по Неве под алыми парусами пройдет бриг «Россия».

Трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте Visit Petersburg.