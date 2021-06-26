«Союз» вывел на орбиту новый космический аппарат Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Космический аппарат нового поколения, запущенный в интересах Министерства обороны РФ, успешно выведен на орбиту. Об этом вечером пятницы, 25 июня, рассказали в ведомстве.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с данным аппаратом с космодрома Плесецк в Архангельской области прошел в штатном режиме.

Процесс запуска и последующий полет ракеты контролировали наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС России.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2550», сообщает РИА Новости.

Это второй с начала 2021 года запуск ракеты-носителя класса «Союз-2» с космодрома Плесецк, предыдущий состоялся 2 февраля.

Ранее сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный в мае 2021 года отказал измерительный блок. Аналогичная проблема возникла в 2016 году во время подготовки к запуску ракеты «Союз-СТА» с космодрома Куру.