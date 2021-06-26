Продажи нарядов для выпускного в России выросли в полтора раза

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В России накануне школьных выпускных вечеров вырос объем продаж нарядной одежды и обуви, а также увеличился средний чек на такие товары. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов электронных платежей ЮKassa и «Чек Индекс».

В период с 1 по 20 июня общие продажи одежды и обуви в натуральном выражении увеличились на 47 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Платьев стали покупать на 58 процентов больше, мужских костюмов — на 51 процент.

Средний чек на одежду и обувь для выпускного вечера достиг 2594 рублей (+22 процента). За платье в среднем платили 7900 рублей (+23 процента), за мужской костюм — 4700 рублей (+29 процентов).

Увеличились также расходы на оплату места проведения выпускного: за рестораны и бары в среднем платили по 1350 рублей (+32 процента), а общие затраты россиян в данной категории подскочили на 254 процента относительно 2020 года.

Количество заказов на аренду автомобилей, в том числе лимузинов, возросло на 66 процентов, хотя средний чек практически не изменился — 1931 рубль (минус один процент), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аналитики оценили общие расходы родителей на организацию выпускного вечера в 10 196 рублей для дочери и 9396 рублей для сына. В расчет принимались затраты на фуршет, аренду праздничного наряда, макияж и укладку (для девушки) или стрижку (для юноши), услуги диджея, фотографа и ведущего, аренду помещения.