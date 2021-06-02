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Названа стоимость организации выпускного бала в Москве и регионах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Названа стоимость организации выпускного бала в Москве и регионах

Татьяна Плотникова

Общество

Расходы, которые в среднем придется понести российским родителям на организацию выпускного бала для своих детей-школьников, составит около десяти тысяч рублей, подсчитали аналитики сервисов «СберУслуги» и «СберМаркет».

Как выяснилось, собрать дочь на выпускной обойдется в 10 196 рублей, сына — 9 396 рублей. В расчет принимались затраты на фуршет, аренду праздничного наряда, макияж и укладку (для девушки) или стрижку (для юноши), услуги диджея, фотографа и ведущего, аренду помещения.

При этом в Москве отправить сына на выпускной обойдется в 11 920 рублей, дочь — в 12 320 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на эти цели составят 10 198 рублей и 10 898 рублей соответственно, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что выпускные вечера для старшеклассников в Московской области проведут на открытом воздухе.

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