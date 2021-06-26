Юрист разъяснил новый порядок получения штрафов за нарушение ПДД

Фото: АГН Москва

С 1 сентября 2021 года начнет действовать постановление российского правительства, утверждающее правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг. Об особенностях нового порядка рассказал юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

Согласно новым правилам, если автовладелец согласится получать уведомления о штрафах только через портал госуслуг, без бумажного письма, документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не входил в личный кабинет.

Если автовладелец не даст согласия получать уведомления только через портал госуслуг, уведомление считается врученным при вхождении в своей аккаунт хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. При этом само «письмо счастья» может остаться непрочитанным, если человек заходил на сайт с другой целью. Водитель-нарушитель, который так и не открыл личный кабинет на протяжении недели, получит обычное бумажное письмо.

Комментируя новый порядок, юрист Сергей Радько подчеркнул, что для полноценного воплощения идеи система должна работать безотказно, без сбоев.

Гражданам придется также проявить внимательность, учитывая, что на портале госуслуг порой очень много писем, которые адресат так и не открывает. Необходимо почаще проверять непрочитанные письма, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее «ВМ» сообщала, что в соответствии с принятыми в России поправками иностранным грузовикам и автобусам запретили выезжать из страны, пока их владельцы не оплатят все имеющиеся штрафы. Аналогичный запрет будет действовать также при въезде в Россию.