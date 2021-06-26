В Роспотребнадзоре оценили влияние жары на циркуляцию коронавируса

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Взаимосвязь жаркой погоды с интенсивностью циркуляции коронавирусной инфекции в популяции не исключена. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что в настоящее время специалисты не располагают достаточными данными о влиянии жары на COVID-19, поэтому сделать однозначный вывод сложно.

Пшеничная напомнила, что жаркая погода установилась в ряде российских регионов относительно недавно, поэтому судить о связи высокой температуры воздуха и циркуляции коронавируса можно будет позднее.

При этом специалист подчеркнула, что жара может сокращать интенсивность циркуляции COVID-19, однако только в случае соблюдения профилактических мер, сообщает ТАСС.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Сергей Нетесов рассказал, что высокая температура воздуха негативно сказывается на людях, которые постоянно заболевают коронавирусом. Поэтому в жаркую погоду у больных COVID-19 и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, шанс получить осложнения гораздо выше.