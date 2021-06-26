В профсоюзе таксистов назвали возможную причину ДТП с тремя погибшими на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

Водитель такси, устроивший на МКАД смертельное ДТП, обернувшееся гибелью как для него, так и для пассажиров, мог уснуть за рулем. Утром дорога была свободна, а значит, имелась возможность для перестроения с целью объезда препятствия в виде дорожной машины. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

Напомним, «ВМ» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщала об аварии на МКАД, в которой погибли три человека. В Сети опубликовано видео с места происшествия.

В дептрансе уточнили, что ДТП произошло в 06:17 в субботу, 26 июня, на внутренней стороне 40-го километра МКАД. Машина такси, двигаясь на скорости около 100 километров в час, врезалась в автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина и 13-летняя девочка — погибли. Ребенок на заднем сиденье не был пристегнут. Водитель служебного автомобиля в результате аварии получил ушиб головы. На месте происшествия работают городские оперативные службы.

Макаров предположил, что водитель такси, врезавшегося в автомобиль дорожной службы, мог заснуть за рулем и не заметил препятствие.

— Время — шесть часов утра. Мог заснуть. Пустая же дорога была, — сказал эксперт.

Он добавил, что перевозчик двигался по МКАД с разрешенной скоростью. Правоохранители, по словам Макарова, будут разбираться в причинах ДТП. Также проверят, была ли согласно всем требованиям оборудована дорожная машина.

— Ее должно быть видно издалека — это дорожная машина, она занимается работами, едет медленно: «аварийка», проблесковый маячок оранжевого цвета. Но и в шесть часов утра уже светло. Следователи будут устанавливать, — сказал собеседник «ВМ».

Он подчеркнул, что ПДД должны всегда и безукоризненно соблюдаться водителями. Однако и пассажирам такси нельзя пренебрегать установленными правилами перевозок.