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Синоптики предупредили о дожде и грозе в Москве в субботу

Михаил Алимов

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Синоптики предупредили о дожде и грозе в Москве в субботу
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождь, гроза и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу. Воздух прогреется до 35 градусов. Об этом 26 июня сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность, порывы ветра могут быть вплоть до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до плюс 20–22 градусов, ветер будет до 7 метров в секунду.

Ранее синоптик рассказала, что в выходные будет «гораздо легче» и погоду будет определять теплый сектор циклона. Помимо этого, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам «неоднородную» погоду в июле.

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