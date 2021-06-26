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Прокуратура проконтролирует расследование дела о ДТП на МКАД с тремя погибшими

Михаил Алимов

Происшествия
Прокуратура проконтролирует расследование дела о ДТП на МКАД с тремя погибшими
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, МКАД, 40-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

Ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили после ДТП на МКАД, поставлены прокуратурой Москвы на контроль. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 26 июня.

Ранее сообщалось, что по факту аварии, в результате которой погибли три человека, возбудили уголовное дело.

В субботу, 26 июня, на 40-м километре МКАД произошла авария. Машина такси, двигаясь на скорости около 100 километров в час, врезалась в автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина и 13-летняя девочка — погибли. Ребенок на заднем сиденье не был пристегнут. Водитель служебного автомобиля в результате аварии получил ушиб головы.

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