Евгений Попов: Общедворовую инфраструктуру в новостройках нужно предусматривать еще на этапе проектирования

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Более 5 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации строится и проектируется в столице. Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов считает, что вопрос с переселением москвичей в новостройки должен решаться комплексно: людям необходимы не просто крыша над головой, а комфортные условия проживания в целом, с учетом социальной инфраструктуры.

— К сегодняшнему дню по реновации в Москве построено свыше 110 домов. Это 1,4 миллиона квадратных метров. Причем 98 из них уже переданы под заселение. Можно только порадоваться за людей, которые переехали из своих квартир, часто находящихся в аварийном состоянии, в новое современное жилье. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что горожане должны получить не только жилые квадратные метры, но и комфортные условия проживания: зеленые дворы, безопасные и комфортные детские площадки, тротуары и пандусы для маломобильных граждан, — уверен Евгений Попов.

Его мнение разделяет и Александр Козлов, сопредседатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, депутат Московской городской думы. Он напоминает, что программа реновации вступила в интенсивную фазу.

— Люди переезжают в уютные квартиры с большей площадью, готовым ремонтом, помещениями под хозяйственные нужды и для размещения консьержей. Безусловно, горожанам нужны полноценные жилые кварталы со всем необходимым в шаговой доступности, — поддерживает журналиста Александр Козлов.

По мнению Евгения Попова, предусматривать наличие составных частей инфраструктуры застройщикам необходимо еще на этапе проектирования. Чтобы не получилось так, что в новостройке около 300 квартир, а парковочных мест в десять раз меньше.

Журналист уверен, что к решению любой проблемы, которая касается качества жизни людей, необходимо подходить комплексно. Поэтому он разрабатывает национальный стандарт, в который планируется включить меры по повышению социального благополучия граждан. В частности, усиление контроля за деятельностью застройщиков, обеспечение жителей, равными возможностями доступа к объектам социальной инфраструктуры независимо от доходов и социального статуса, многое другое. Также в экономической сфере Евгений Попов предлагает в два раза повысить минимальный размер оплаты труда, в экологической — решить проблему мусорных свалок, наладить работу по утилизации и переработке отходов.