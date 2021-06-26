Независимого кандидата в Госдуму Олега Леонова задержали в центре Москвы

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Независимого кандидата в Госдуму по 208-му Центральному избирательному округу Москвы Олега Леонова задержали в центре столицы во время встречи со сторонниками на Хохловской площади. Об этом из полицейской машины по телефону сообщил сам Леонов. По его словам, полицейские объяснили задержание нарушением порядка организации и проведения массовых мероприятий.

— Сейчас меня везут в отдел. Пока не знаю, куда именно. Полицейские меня задержали, когда я общался со сторонниками. Мы встретились на Покровке, чтобы обсудить кампанию по сбору подписей. Через полчаса подошли сотрудники, сказали, что у нас несанкционированное мероприятие, проверили мой рюкзак, забрали документы и отвели в полицейскую машину. Мы решили провести первое собрание на свежем воздухе, не нарушая антикоронавирусные требования. Но это не понравилось кому-то. Как в таких условиях нормально проводить кампанию? — сказал Леонов.

По его словам, на встрече было около 70 человек. Леонов отметил, что в «Яме» на Хохловской площади собралось чуть больше людей, чем он рассчитывал. Несмотря на это, требования на ограничения массовых мероприятий из-за коронавируса все равно нарушены не были, считает самовыдвиженец. Леонов напомнил, что, согласно временным мерам, в Москве в одном месте одновременно не могут собираться больше 500 человек. Он также обратил внимание, что все его сторонники вакцинированы или же недавно переболели коронавирусом и у них есть подтвержденные анализы, указывающие на наличие антител. На площади собравшиеся соблюдали социальную дистанцию и были в масках.

На встрече Леонов успел поблагодарить своих сборщиков подписей, которые работают в сложных условиях из-за жары в Москве. Также самовыдвиженец начал рассказывать о ходе подписной кампании, но его речь прервали полицейские.

23 июня Олег Леонов объявил о начале сбора подписей. На своем сайте и в социальных сетях он обратился к жителям ЦАО, которые хотят его поддержать. Леонов опубликовал адреса пунктов сбора, а также попросил людей, которые не могут прийти лично, оставить заявку на его сайте, чтобы сборщики сами пришли по указанным адресам.

Олег Леонов планирует пойти на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному административному округу Москвы. Он намерен решить проблемы ЦАО, а также добиться принятия законов, которые помогут искать пропавших без вести людей.