Андрей Бочкарев заявил, что около 50 социальных объектов построят в САО

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

По программе реновации в Северном административном округе построят порядка 50 социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом в субботу, 26 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для создания комфортной среды в кварталах реновации Северного округа в рамках разработанных проектов планировок территорий запланировано строительство порядка 50 объектов социальной инфраструктуры. В их числе — 16 школ на 6975 мест, 17 детских садов на 3,2 тысячи мест, а также четыре объекта здравоохранения и 10 спортобъектов, — рассказал он.

В САО также под заселение передано 15 новостроек, а переселяются или уже завершили переезд жители 28 домов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, уже полностью отселены восемь домов, три из них демонтировали. Площадки, на которых они расположены, станут территориями для новых домов по программе реновации.

Всего по программе в Северном округе необходимо расселить порядка 109 тысяч человек, проживающих в 514 домах. Общая площадь их составляет более 1,7 миллиона квадратных метров.