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Представитель ВОЗ заявила, что вакцинироваться можно вне зависимости от наличия антител

Михаил Алимов

Общество
Представитель ВОЗ заявила, что вакцинироваться можно вне зависимости от наличия антител
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что прививаться можно при любом количестве антител к COVID-19. Вакцина не нанесет вреда.

— Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютная неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться, — утверждает она.

По ее словам, тест на антитела не даст гарантии, что иммунитет действительно хороший. Для этого, считает эксперт, необходимы высокотехнологичное оборудование и высококлассные специалисты, которые будут им пользоваться.

— Так что рекомендация ВОЗ — не делать тесты на антитела — остается. Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо, — отметила Вуйнович.

Также она в интервью ТАСС заявила, что носить маски необходимо даже привившимся людям, а победить пандемию возможно, только если люди сделают «все от них зависящее». По ее мнению, необходимо общими усилиями сгладить всплеск пандемии, чтобы восстановить систему здравоохранения.

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