В Ярославской федерации тайского бокса рассказали о погибшем при стрельбе в Ивановской области

Фото: СК РФ по Ивановской области

Евгений Мареев, который, предположительно, погиб при перестрелке с полицией, не занимает должность президента Ярославской федерации тайского бокса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали члены региональной федерации.

Как писала «ВМ» в деревне Горяшино в Ивановской области 25 июня мужчина выстрелил в своего знакомого из пистолета, после чего скрылся и забаррикадировался в своем доме. По приехавшим правоохранителям он открыл стрельбу из автомата Калашникова. Злоумышленника ликвидировали. Лицензии на оружие у него не было.

В субботу, 26 июня, РЕН ТВ сообщил, что в перестрелке был застрелен президент Ярославской федерации тайского бокса Мареев. По информации СМИ, сначала спортсмен выстрелил в своего знакомого из пистолета, после чего отстреливался от росгвардейцев и был обезврежен ответным огнем.

Как сказал руководитель Ярославского отделения федерации Денис Карташов, Мареев уже некоторое время не является президентом. По его словам, эту должность занимает Марина Куликова, которая ранее была вице-президентом.

Руководитель Гаврилов-Ямского отделения федерации Евгений Носов также подтвердил, что Мареев не президент.

— Она, Куликова Марина Вячеславовна (возглавляет федерацию — прим. «ВМ»), — сказал Носов.

На вопросы о том, как долго Мареев не является руководителем и по каким причинам, собеседники издания отвечать отказались.

Однако на сайтах Ярославской областной федерации тайского бокса и Федерации тайского бокса-муайтай в России Мареев все еще в статусе президента.