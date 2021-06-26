Более 100 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина

Фото: Администрация президента РФ

Более сотни тысяч обращений от жителей страны уже поступило к прямой линии президента России Владимира Путина.

Главной темой общения главы государства с населением станет вакцинация от коронавирусной инфекции. Путин расскажет, какую вакцину лучше выбрать, какие препараты представлены в поликлиниках и куда можно обратиться по вопросам вакцинации.

Кроме того, в ходе прямой линии будут рассмотрены вопросы распределения бесплатных лекарств для населения. Россиян также волнует тема переселения из аварийного жилья.

К настоящему моменту насчитывается уже 100 675 обращений к президенту, передает телеканал «Россия 24».

Прямая линия начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени.

Ранее россиянам рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным. Так, для общения президента с россиянами гражданам понадобится только смартфон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, современные технологии позволяют исключить из процесса каких-либо посредников.