Появились подробности о штрафах таксиста, который попал в аварию на МКАД

Фото: Прокуратура Москвы

Появились подробности о профессиональной репутации водителя такси, который попал в аварию на МКАД утром в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Оказалось, что на счету таксиста было 15 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Напомним, в субботу, 26 июня, на 40-м километре МКАД произошла авария. Машина такси, двигаясь на скорости около 100 километров в час, врезалась в автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина и 13-летняя девочка — погибли. Ребенок на заднем сиденье не был пристегнут. Водитель служебного автомобиля в результате аварии получил ушиб головы.