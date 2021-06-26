«Не надо завидовать!»: Анна Ковальчук прокомментировала роман сестры с Харламовым

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Актриса Анна Ковальчук ответила на слухи о романе своей младшей сестры Екатерины с шоуменом Гариком Харламовым.

Накануне в пятницу, 25 июня, звезда стала героиней программы «Вечерний Ургант».

Ведущий Иван Ургант успел не только поздравить артистку с прошедшим днем рождения, но и не упустил возможности расспросить ее о романе сестры с резидентом Comedy Club.

— А не надо завидовать! — ответила звезда сериала «Тайны следствия» на усмешки ведущего.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гарик Харламов, который, расставшись с актрисой Кристиной Асмус, неожиданно закрутил роман с коллегой по съемкам комедийного сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук. Кроме того, фанаты актрисы сравнивали звезду с Асмус, называя ее двойником Кристины.