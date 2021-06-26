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Маршрут наземного транспорта № 909 стал электробусным

Полина Долганова

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Маршрут наземного транспорта № 909 стал электробусным
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Маршрут наземного общественного транспорта № 909 стал электробусным, то есть 47-м по счету экологичным маршрутом в столице. Об этом в субботу, 26 июня, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Транспорт идет от четвертого микрорайона Северного до Осташковской улицы. Так, почти 390 жителей районов Лосиноостровский, Северное Медведково, Бибирево, Лианзово и поселка Северный смогут перемещаться по городу в более комфортных условиях. Поездки также стали безопаснее и не наносят существенного вреда окружающей среде.

Ранее электробусным стал столичный маршрут наземного общественного транспорта № 836. На пути пассажиры смогут попасть на станцию метро «Алтуфьево», к МЦД Лианозово и МЦД Марк.

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