Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить загородный дом от природных пожаров
Жителям Подмосковья перечислили способы, которые помогут сберечь их дачные участки от пожаров.
Дачникам рекомендуется скосить сухую траву рядом со своими территориями и помнить о мерах безопасности в процессе разведения костра — мусор и листву можно жечь только в специально отведенных местах вдали от леса.
Не стоит также разрешать детям играть со спичками и другими источниками открытого огня.
Если пламя приближается к загородному дому, необходимо эвакуировать всех находящихся в доме членов семьи, которые не смогут помочь потушить пожар. Кроме того, в безопасности должны находиться и домашние животные.
В случае пожара нужно срочно позвонить в спецслужбы, назвать свой адрес, место возгорания и свою фамилию. В случае ЧП важно оперативно закрыть все окна и двери.
Во время пожара рекомендуется обливать дом водой и не допускать того, чтобы огонь перешел на участок, пишет РИАМО.