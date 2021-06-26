Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить загородный дом от природных пожаров

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Жителям Подмосковья перечислили способы, которые помогут сберечь их дачные участки от пожаров.

Дачникам рекомендуется скосить сухую траву рядом со своими территориями и помнить о мерах безопасности в процессе разведения костра — мусор и листву можно жечь только в специально отведенных местах вдали от леса.

Не стоит также разрешать детям играть со спичками и другими источниками открытого огня.

Если пламя приближается к загородному дому, необходимо эвакуировать всех находящихся в доме членов семьи, которые не смогут помочь потушить пожар. Кроме того, в безопасности должны находиться и домашние животные.

В случае пожара нужно срочно позвонить в спецслужбы, назвать свой адрес, место возгорания и свою фамилию. В случае ЧП важно оперативно закрыть все окна и двери.

Во время пожара рекомендуется обливать дом водой и не допускать того, чтобы огонь перешел на участок, пишет РИАМО.