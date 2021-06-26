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Гроза может настигнуть Москву в субботу вечером

Полина Долганова

Город
Гроза может настигнуть Москву в субботу вечером
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гроза с дождем может прийти в столицу вечером в субботу, 26 июня. Порывы ветра будут достигать от 12 до 17 метров в секунду.

Такие погодные условия могут привести к неполадкам в системе городской линии электропередачи. Кроме того, существует риск повреждения рекламных конструкций и падения деревьев.

Водители наземного транспорта рискуют попасть в пробки на дорогах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее синоптики уже предупреждали москвичей о грозе в субботу. Ночью температура воздуха опустится до плюс 20–22 градусов, ветер будет до семи метров в секунду.

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