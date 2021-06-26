Тимофей Баженов дал рекомендации, как пережить жаркое московское лето

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Известный ведущий телевизионных передач о природе Тимофей Баженов дал рекомендации, как пережить жаркие летние дни и как оказать первую помощь людям, получившим солнечный удар.

— Часто солнечный и тепловой удар идут вместе, а бывает, что и по отдельности. Солнечный удар может получить даже человек, не перегревшийся на солнце. Потоки солнечной энергии проникают в человеческое тело, и больному становится плохо. Его нужно отвести в тенек, уложить, положить под голову что-то мягкое, чтобы голова была выше линии груди, после чего дать напиться, а можно и облить холодной водой и ждать некоторое время, пока человеку не станет лучше, — рассказал Баженов.

Лидер общественной организации предупреждает, что примерно такие же действия нужно совершать в случае если человек получил удар тепловой, но противопоказано погружать потерпевшего в ледяную воду или поить ледяной водой. От холодной воды может стать только хуже. Проявятся сердечно-сосудистые поражения, ангина, иногда пострадавший может и вовсе сознание потерять. Человеку, перегревшемуся на солнце, поможет прохладное помещение, тень и укрытие тонкой тканью. После оказания первой помощи необходимо вызвать скорую помощь, консультация врача не будет лишней.

Первые симптомы перегрева на солнце: слабость, чрезмерная жажда, тошнота и повышенная температура. При тепловом ударе кожа человека становится сухой и горячей, появляются мышечная боль, спазмы, одышка. Симптомы могут проявиться спустя несколько часов после теплового или солнечного перегрева.

Чтобы солнечное лето не сказалось за здоровье, Тимофей Баженов рекомендует гулять в тени, а не на солнцепеке, носить свободную одежду из льна и хлопка и, выходя из дома, не забывать надевать головные уборы.

На прогулке, подчеркнул Баженов, обращайте внимание на окружающих вас людей. Кому-то из них может стать плохо. Особенно часто от солнечного удара страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пенсионеры, беременные женщины и дети.