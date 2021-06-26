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Женщина, отказавшаяся надеть маску в столичном МФЦ, укусила полицейского

Полина Долганова

Происшествия
Женщина, отказавшаяся надеть маску в столичном МФЦ, укусила полицейского
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Куусинена Карта всех событий

Женщина, которую задержали в столичном МФЦ за отказ надеть маску, укусила сотрудника полиции. Об этом в субботу, 26 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя, — говорится в сообщении.

К настоящему моменту гражданку уже доставили в отдел полиции. В отношении нее составлены два протокола по статьям «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Информация о буйных действиях задержанной в отношении полицейских передана следствию для принятия дальнейших решений.

Напомним, инцидент произошел на улице Куусинена в северной части Москвы в пятницу, 25 июня. Женщина отказалась надевать маску, находясь в помещении МФЦ. Из-за этого сотрудникам многофункционального центра пришлось вызвать полицию.

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