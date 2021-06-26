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На вакцинацию от COVID-19 в пятницу записались 86 тысяч москвичей

Полина Долганова

Город
На вакцинацию от COVID-19 в пятницу записались 86 тысяч москвичей
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Около 86 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в пятницу, 25 июня. Об этом в субботу рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, препаратов от коронавируса в городе хватает, чтобы обеспечить ими всех желающих вакцинироваться. Кроме того, в Москве не наблюдается проблем ни с записью, ни с самим процессом вакцинации, передает телеканал «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин заявил, что необходимы быстрая и масштабная вакцинация или локдаун, чтобы остановить пандемию.

До этого глава города сообщил, что за последнюю неделю в столице выявлено рекордное число людей, заразившихся коронавирусом, — 53 тысячи человек. Количество госпитализаций в Москве тоже очень высокое — 12 тысяч человек направлены в больницы.

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