Вода в водоемах Подмосковья прогрелась сильнее, чем во всех регионах РФ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителям Московской области нет смысла ехать на отдых к морю, вода в местных водоемах теплее. Об этом в субботу, 26 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до плюс 25 градусов, в остальных водоемах — до плюс 26.

— Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая, — уточнил специалист.

Вильфанд добавил, что искупаться в такой теплой воде можно будет примерно до вторника, 29 июня, включительно. Затем водоемы перестанут быть такими комфортными для купания, так как в регион придет облачность.

Метеоролог подытожил, что даже на курортах Черного моря температура воды на 2–5 градусов ниже, чем в области. Так, в Алуште и в Феодосии вода прогрелась примерно до 22 градусов и до 21 градуса в Евпатории. Чуть теплее вода в Сочи, Анапе и Геленджике. Там температура варьируется от 22 до 24 градусов, пишет ТАСС.

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