Лови волну: где и какими водными видами спорта можно заняться в Москве

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Серфинг, виндсерфинг и кайтсерфинг у многих ассоциируются с летом, морем или океаном. Однако такими видами спорта можно заняться, не выезжая за пределы столицы. «Вечерняя Москва» узнала, где покататься на обычной доске или с парусом, а также на кайте, получить эмоции, и во сколько это обойдется.

Что такое серфинг и кайтинг?

Многие знают, что серфинг — это вид спорта, в котором люди скользят по гребню волны на доске. Так как в столице нет ни моря, ни океана, поддержать навыки в серфинге или научиться кататься на доске можно только на волне, которая создана искусственным способом. А точнее, в специальном бассейне, где нагнетается водный поток.

Искусственные условия для серфинга имеют ряд плюсов. Образующаяся в бассейне волна сохраняет постоянную амплитуду и не исчезает, как на море или в океане.

Кайтинг, или кайтсерфинг — вид спорта, очень похожий на серфинг. Это катание на доске по воде с кайтом — большим воздушным змеем. Главный атрибут водного развлечения позволяет двигаться за счет силы ветра и выполнять различные прыжки над поверхностью водоема.

Виндсерфинг объединяет в себе серфинг и парусный спорт. Его суть заключается в том, что на легкой доске, которая скользит по воде, закреплен парус. Движение доски происходит под воздействием ветра, а управление — посредством водоизмещения.

Заниматься серфингом, кайтингом и виндсерфингом не рекомендуется беременным женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и позвоночника, а также опорно-двигательного аппарата.

Где посерфить?

Мест, где можно заняться серфингом, в столице немало. Часовое катание на доске в группе обойдется в районе трех–пяти тысяч рублей. Конечно, стоимость зависит от выбранного времени обучения серфингу. Кроме того, многие компании предлагают за дополнительную плату воспользоваться услугами инструктора. Это обойдется в две–три тысячи рублей.

Как рассказывает серфер Нина Мурашкина, чтобы уверенно держаться на доске, потребуется не только терпение и желание обучаться, но еще индивидуальные занятия с тренером. А нужное время на освоение серфинга — индивидуальная вещь.

— Нужно держать баланс, понимать, как движется доска. По практике, кто катался на сноуборде хоть раз, гораздо быстрее встает на доску, нежели тот, кто катается на лыжах. Я не знаю ни одного равнодушного человека, который бы встал на доску и ему не понравилось, очень увлекательное занятие, — сказала Мурашкина.

Она добавила, что важно найти грамотного инструктора по обучению серфингу, тогда встать на доску получится с первого раза. А дальше — дело практики.

Эксперт также подчеркнула, что искусственные волны в столице — просто водные тренажеры. Они отлично подойдут для того, чтобы попробовать себя в таком виде спорта или отточить имеющиеся навыки.

Где покайтить?

С обучением кайтингу в столице не все так просто. Как рассказывает инструктор Андрей Мягков, заниматься этим спортом полноценно возможно там, где есть акватория с ровным ветром, а также большие пространства без строений.

— Если есть дома, высокие деревья, скрывается ветер. Он получается порывистым. Профессионалу все равно где кататься, а новичок будет получать складывающийся и неработающий кайт, — поделился эксперт.

Специальных центров или баз на воде для такого спорта в городе нет. Как рассказывает инструктор по кайтингу Иван Федоров, единственная возможность заниматься им в городе — персональные тренировки с инструктором. Только подходить к выбору тренера нужно крайне серьезно. Стоит отметить, что у каждого преподавателя есть свои точки в городе для занятий спортом. Но в основном занимаются кайтингом на севере столицы.

— Вблизи Москвы под специальный погодный прогноз, который бывает не так часто, к сожалению, можно поучиться кататься. Инструктор должен быть опытным, с отзывами. Нужно разузнать о том человеке, у которого хотите заниматься. Также он должен иметь образование и сертификацию, — добавил Федоров.

Как рассказывает эксперт, стоимость занятий зависит от курса обучения. А он в свою очередь связан с уже имеющимися навыками и знаниями ученика о кайтинге. Для того чтобы уверенно держаться на кайте, потребуется около десяти часов.

— Один сеанс индивидуального обучения, а это где-то час, обходится в три тысячи рублей. Есть вип-обучение. Стоимость выше. Есть групповые занятия: тысяча — за час, — сказал Федоров.

По его словам, обычно экипировку ученику выдает инструктор, если желающий покататься своей не имеет.

Где заняться виндсерфингом?

В столице созданы хорошие условия для занятия виндсерфингом, рассказал Мягков. В городе есть специальные базы, на которых обучают кататься не только взрослых, но и детей.

— В Москве и ближайшем Подмосковье есть три классные точки, — сказал эксперт.

Научиться виндсерфингу можно в Строгине, на Пироговском водохранилище, а также на озере Плещеево.

Для занятий спортом нужно уметь плавать и иметь хорошую координацию, добавил Мягков. По его словам, для того чтобы научиться кататься на виндсерфинге, потребуется три–четыре индивидуальных занятия с инструктором. Одно часовое занятие обойдется в районе двух тысяч рублей.