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Московская прокуратура начала проверку после падения дерева на человека

Татьяна Плотникова

Происшествия
Московская прокуратура начала проверку после падения дерева на человека
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Прокуратура города Москвы проводит проверку в связи с падением дерева на женщину на востоке столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в субботу, 26 июня.

По предварительным данным, инцидент произошел 26 июня в Измайловском парке. При сильном порыве ветра одно из деревьев упало на женщину 1980 года рождения.

Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, при наличии соответствующих оснований.

Ранее сообщалось, что вечером 26 июня в Москве вероятна гроза с сильным порывистым ветром. В связи с этим существует риск повреждения рекламных конструкций и падения деревьев.

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