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Двое мужчин до смерти избили человека на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Двое мужчин до смерти избили человека на юго-востоке Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в избиении человека, что привело к его смерти. Об этом рассказала старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По информации следствия, в пятницу, 25 июня, двое мужчин избили третьего в квартире одного из домов на Шоссейной улице. Пострадавший скончался от полученных травм.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 26-летний и 44-летний мужчины. Во время допроса они признали свою вину. Задержанные рассказали, что на улице к ним обратилась за помощью женщина, которая якобы не могла попасть в квартиру из-за ссоры с мужем. Подозреваемые, с их слов, поднялись в квартиру с женщиной и избили ее мужа, а затем скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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