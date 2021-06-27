Италия вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Сборная Италии по футболу одержала победу над австрийцами в матче одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу, обеспечив себе путевку в четвертьфинал турнира.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Голы в составе команды победителей забили Федерико Кьеза (95-я минута) и Маттео Пессина (105-я минута). У австрийцев отличился Саша Калайджич (114-я минута).

На 65-й минуте матча мяч в ворота итальянцев отправил Марко Арнаутович, однако было зафиксировано положение вне игры, поэтому гол не был засчитан.

Благодаря победе над сборной Австрии Италия продлила беспроигрышную серию до 31 матча (26 побед, пять ничьих).

В четвертьфинале итальянцам предстоит сыграть с победителем пары Бельгия — Португалия, который определится в воскресенье, 27 июня.

Напомним, сборная России покинула Евро-2020 по результатам группового этапа. В трех матчах российские футболисты одержали лишь одну победу (в матче против сборной Финляндии) и потерпели два поражения (от бельгийцев и датчан), набрав всего три очка. Столько же было в активе Финляндии и Дании, однако с учетом результатов других матчей в группе В сборная России заняла последнее место и выбыла из дальнейшей борьбы.