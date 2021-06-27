Италия вышла в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Италии по футболу одержала победу над австрийцами в матче одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу, обеспечив себе путевку в четвертьфинал турнира.
Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Голы в составе команды победителей забили Федерико Кьеза (95-я минута) и Маттео Пессина (105-я минута). У австрийцев отличился Саша Калайджич (114-я минута).
На 65-й минуте матча мяч в ворота итальянцев отправил Марко Арнаутович, однако было зафиксировано положение вне игры, поэтому гол не был засчитан.
#EURO2020— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 26, 2021
📸 SÌ! SIAMO AI QUARTI!
🇮🇹🇦🇹 #ItaliaAustria 2⃣-1⃣#ITA #ITAAUT#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/9ZKmkxCJY2
Благодаря победе над сборной Австрии Италия продлила беспроигрышную серию до 31 матча (26 побед, пять ничьих).
В четвертьфинале итальянцам предстоит сыграть с победителем пары Бельгия — Португалия, который определится в воскресенье, 27 июня.
Напомним, сборная России покинула Евро-2020 по результатам группового этапа. В трех матчах российские футболисты одержали лишь одну победу (в матче против сборной Финляндии) и потерпели два поражения (от бельгийцев и датчан), набрав всего три очка. Столько же было в активе Финляндии и Дании, однако с учетом результатов других матчей в группе В сборная России заняла последнее место и выбыла из дальнейшей борьбы.