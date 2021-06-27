Вильфанд рассказал, как долго продлится супержара в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Температура воздуха в столичном регионе снизится к концу июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, уже во вторник, 29 июня, столбики термометров начнут снижаться — до 19–21 градуса ночью и максимум до 29 градусов днем. При этом ожидается облачная погода с прояснениями.

В среду, 30 июня, метеорологи обещают до 25–26 градусов в течение дня, что превышает климатическую норму всего на пять градусов. Соответственно, изнуряющая жара в Москве спадет.

Однако до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь–десять градусов, предупредил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу Москве рассказали, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 27 июня, поднимется до плюс 33 градусов.

Ведомство рекомендовало горожанам избегать длительного пребывания на солнце, надевать светлую одежду из натуральных тканей и носить головные уборы. Кроме того, важно пить много воды и не оставлять детей без присмотра рядом со столичными водоемами.