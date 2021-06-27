Россиянин Волков уступил французу Гану в бое UFC

Фото: instagram.com/volkov_alex

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков потерпел поражение от представителя Франции Сирила Гана в поединке под эгидой UFC, о котором было объявлено в апреле.

Судьи единогласно присудили победу Гану по итогам пятираундового боя, прошедшего в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 июня: 50-45, 50-45, 49-46.

Таким образом теперь на счету Волкова 33 победы в смешанных единоборствах и девять поражений. Ган одержал девять побед, включая шесть досрочных, и ни разу не проиграл.