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Москвичей предупредили о фрагментарных дождях в воскресенье

Татьяна Плотникова

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Москвичей предупредили о фрагментарных дождях в воскресенье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 27 июня, в столичном регионе прогнозируются осадки, которые будут носить фрагментарный характер, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что небольшие дожди и сухие грозы ожидаются в Москве с воскресенья, а днем позже их интенсивность возрастет.

Непогода ожидается и в других российских регионах. В частности, 27 июня в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях пройдет ливневый дождь, вероятна гроза и ветер со скоростью до 15–18 метров в секунду.

В Центральном федеральном округе, в Тверской, Брянской, Орловской, Курской, Ярославской, Белгородской областях, также прогнозируется сильный дождь, рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь–десять градусов.

Температура воздуха в Москве продолжает бить рекорды. Гидрометцентр зафиксировал новый рекорд температуры в Москве 24 июня — 34,5 градуса. А 22 июня и 23 июня в столице было установлено еще два температурных максимума.

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