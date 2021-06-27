Новые рекомендации для беременных появились в инструкции «Спутника V»

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Применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для беременных женщин допускается, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Такие сведения содержатся в обновленной инструкции по применению препарата.

В инструкции отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное развитие и пренатальное развитие.

Также в документе говорится, что пока нет клинических данных о применении вакцины у женщин в период грудного вскармливания, исключать риск для ребенка нельзя.

В связи с этим применение «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано, говорится в инструкции к препарату, опубликованной на сайте medum.ru.

Напомним, 25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что ведомство разрешило беременным женщинам прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V». По его словам, эксперты после положительных результатов клинических исследований сняли противопоказания для применения препарата у беременных женщин.

В целом в России более 21 миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата.