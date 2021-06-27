Российские подростки стали вдвое больше тратить на одежду и обувь

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Размер среднего чека при покупке одежды и обуви у держателей банковских карт в возрасте от 14 до 18 лет в период с января по май 2021 года увеличился в два раза относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт».

Как подсчитали аналитики кредитно-финансовой организации, в среднем одна покупка по карте в данной категории обходилась подросткам в 2337 рублей. Рост расходов на одежду и обувь эксперты объясняют тем, что молодежь в силу возраста активно следит за модными тенденциями и обновляет гардероб.

Подростки также стали больше тратить на покупки в супермаркетах (+58 процентов, в среднем 257 рублей), поездки на такси (+41 процент, 251 рубль), заведения общественного питания (+37 процентов, 588 рублей), фастфуд (+13 процентов, данных по среднему чеку нет).

Вместе с тем молодежь стала существенно меньше тратить на гаджеты — средний чек сократился на 49 процентов.

В целом общий средний чек по подростковым картам в январе — мае 2021 года, без разбивки по категориям, увеличился на 14 процентов — до 412 рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз. За это время россияне совершили на таких порталах в 85 раз больше покупок, чем в мае 2020 года. В сравнении с маем 2019 года показатели выросли в 133 и 103 раза соответственно.