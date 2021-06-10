Россияне увеличили траты на сайтах знакомств в 86 раз

Фото: pixabay.com

Обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз, следует из результатов исследования сервиса электронных платежей ЮMoney и сайта знакомств Mamba.

Как подсчитали аналитики, за май 2021 года россияне совершили на сайтах знакомств в 85 раз больше покупок, потратив в 86 раз больше денег, чем в мае 2020 года. В сравнении с маем 2019 года показатели выросли в 103 и 133 раза соответственно.

Средний чек за два года вырос на 30 процентов, до 327 рублей. Количество заказов на одного пользователя увеличилось на 51 процент, до 2,8.

Значительнее всего количество пользователей сайтов знакомств возросло в Адлере (вдвое), в Сочи (на 33 процента) и в Крыму (на 17 процентов). В Калининграде и Екатеринбурге прирост пользователей составил шесть процентов, в Санкт-Петербурге – 11 процентов.

При этом в 2020 году россияне писали другим пользователям, находящимся за границей, на 37 процентов больше, чем в 2019. В 2021 году показатель увеличился на 29 процентов. Аналитики отмечают, что на снижение активности повлияло закрытие границ на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал о механизмах мошенничества через сайты знакомств.

Читайте также: Эксперт объяснил, какие фото опасно размещать на сайтах знакомств