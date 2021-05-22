Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказал о механизмах мошенничества через сайты знакомств
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал о механизмах мошенничества через сайты знакомств

Татьяна Плотникова

Общество

Интернет-пользователям следует помнить, что сайты знакомств небезопасны, поэтому следует проявлять разумную осторожность. Об этом рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что преступления на сайтах знакомств можно условно поделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором. В первом случае речь идет о несовершенстве софта.

Мясоедов рассказал, что на сайтах и в приложениях знакомств существует аутентификация с паролем, защита от взлома. Разработчики проверяют ПО на наличие ошибок, но предусмотреть абсолютно все попросту невозможно. При этом для привлечения пользователей появляются улучшения и обновления, это означает добавление строк программного кода — и больше пространства для уязвимостей.

Используя такие несовершенства, злоумышленники проникают в чужие аккаунты и получают доступ к сведениям о пользователе, его местоположении, интересах и прочую приватную информацию.

Вторая группа преступлений на сайтах знакомств предполагает мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Найдя интересного собеседника, человек вступает в переписку, возникает элемент доверия. Однако мошенник собирает конфиденциальные данные или договаривается о встрече, где происходит преступление.

Человека могут попросить перевести деньги под благовидным предлогом или отправить интимный контент. Кроме того, узнав о местоположении пользователя, мошенники могут организовать ограбление.

Мясоедов призвал интернет-пользователей к бдительности, отметив, что лучшая защита — холодный разум и аккуратность, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперты по безопасности рассказали, как защититься от квартирных краж.

Читайте также: Сдать афериста: как будет работать сервис «Мошеловка»

интернетсоветы экспертовмошенничество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте