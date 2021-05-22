Эксперт рассказал о механизмах мошенничества через сайты знакомств

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Интернет-пользователям следует помнить, что сайты знакомств небезопасны, поэтому следует проявлять разумную осторожность. Об этом рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что преступления на сайтах знакомств можно условно поделить на две группы: спровоцированные уязвимостями в программном обеспечении и связанные с человеческим фактором. В первом случае речь идет о несовершенстве софта.

Мясоедов рассказал, что на сайтах и в приложениях знакомств существует аутентификация с паролем, защита от взлома. Разработчики проверяют ПО на наличие ошибок, но предусмотреть абсолютно все попросту невозможно. При этом для привлечения пользователей появляются улучшения и обновления, это означает добавление строк программного кода — и больше пространства для уязвимостей.

Используя такие несовершенства, злоумышленники проникают в чужие аккаунты и получают доступ к сведениям о пользователе, его местоположении, интересах и прочую приватную информацию.

Вторая группа преступлений на сайтах знакомств предполагает мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Найдя интересного собеседника, человек вступает в переписку, возникает элемент доверия. Однако мошенник собирает конфиденциальные данные или договаривается о встрече, где происходит преступление.

Человека могут попросить перевести деньги под благовидным предлогом или отправить интимный контент. Кроме того, узнав о местоположении пользователя, мошенники могут организовать ограбление.

Мясоедов призвал интернет-пользователей к бдительности, отметив, что лучшая защита — холодный разум и аккуратность, сообщает агентство «Прайм».

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