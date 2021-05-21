Сдать афериста: как будет работать сервис «Мошеловка»

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Платформа «Мошеловка» позволит гражданам проверять услуги и предложения, которые им поступили, на предмет мошеннической схемы. Она представляет собой сайт, на котором можно не только получить консультацию, но и «сдать» злоумышленника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Народный фронт презентует «Мошеловку» для выявления мошенников и борьбы с ними в пятницу, 21 мая, на Российском интернет-форуме. Как рассказали в ОНФ, в ближайшее время доступ к платформе получат волонтеры, которые будут наполнять ресурс информацией о выявленных случаях мошенничества, предупреждать граждан о возможных угрозах и с помощью алгоритмов самопомощи помогать жертвам злоумышленников справиться с последствиями мошеннических атак.

— Платформа уже функционирует, а в дальнейшем будет наполняться. Это сайт. Допустим, человек столкнулся с практикой, которая вызывает у него подозрение, столкнулся с подозрительным объявлением на улице, кто-то к нему подошел и ему что-то предлагает, но он не может распознать, мошенничество ли это. Заходит на платформу, смотрит описание типовых схем мошенничества, сравнивает свою историю с ними, получает инструкции, — говорит Каганов.

По его словам, также пользователь платформы может «сдать» телефон мошенника и другие его данные и контакты правоохранительным органам и специальным службам. Переданная информация при межведомственном взаимодействии, по словам Каганова, «уходит куда нужно, например, в МВД или Центробанк, где с ней работают».

— Платформа имеет несколько сфер применения. Помогает людям сориентироваться, с чем они имеют дело. А также позволяет выявить случаи и новые схемы мошенничества. Эта платформа помогает распознать мошенника детально, — добавил Каганов.

«Мошеловка» будет получать распространение среди населения с помощью пяти тысяч волонтеров по финансовому просвещению. Они будут также консультировать граждан по пользованию платформой и отвечать на их вопросы.

В начале мая МВД сообщило, что разрабатывает сервис «Антимошенник» для мобильного приложения ведомства, которое будет предупреждать россиян о звонках аферистов. Контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года.

По словам Каганова, «Мошеловка» и «Антимошенник» — разные платформы, но в ближайшем будущем есть планы по их взаимодействию.

— Можно пользоваться и той, и другой разработкой. Но их назначение разное. Как мне кажется, наша немного шире. В нашу задачу не входят вопросы противодействия, в нашу задачу входит формирование устойчивости к противоправным действиям. А бороться должны правоохранительные органы, — сказал Каганов.

Он отметил, что сегодня с мошенниками сталкивалось не менее 90 процентов населения России.

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