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«Принесет только пользу»: диетолог предложил идеальный снек под сериал

Татьяна Плотникова

Общество
«Принесет только пользу»: диетолог предложил идеальный снек под сериал
Фото: pexels.com/JESHOOTS.com

Многие люди имеют привычку есть или перекусывать во время просмотра телевизионных передач, однако это вредно для здоровья и фигуры. Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, как минимизировать потенциальный ущерб.

Специалист пояснил, что, отвлекаясь на телевизионную картинку, человек не воспринимает количество и вкус поглощаемой еды, поэтому риск переесть существенно возрастает. Эксперт призвал разделить два удовольствия — прием пищи и ТВ-сеансы.

Тем, кто не в силах отказаться от снеков перед телеэкраном, диетолог предложил безвредный вариант в виде сырых овощей. Ковальков порекомендовал красиво разложить в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать их во время просмотра шоу или сериала.

Также можно приготовить чипсы из болгарского перца: тонко его нарезать, очистить от кожицы и окунуть в специи. Даже полная тарелка такого перекуса принесет не вред, а пользу, поскольку в перце содержится много витаминов.

Наилучшим напитком под фильм или телепередачу является простая вода. В крайнем случае допустим стакан газировки без сахара. От соков Ковальков посоветовал отказаться, поскольку быстрое поступление в кровь сахара, содержащегося в соках, провоцирует резкий выброс инсулина. Это разрушает поджелудочную железу и, в конечном счете, грозит развитием сахарного диабета, рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Ранее эндокринолог-диетолог Виктория Гончар назвала сладости, которые максимально безвредны для фигуры и здоровья.

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