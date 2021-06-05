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Диетолог посоветовала пять безвредных сладостей
Фото: Youtube / Yuliya Small

Диетолог посоветовала пять безвредных сладостей

Юлия Курганова

Здоровье

Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар назвала сладости, которые максимально безвредны для фигуры и здоровья.

— На пятое место рейтинга я бы поместила шоколад с содержанием какао-бобов 99 процентов, без сахара: две-три дольки такого шоколада в день могут позволить даже те, кто на диете. На четвертое место — пастилу, мармелад, зефир: в этих продуктах нет сочетания простых сахаров и жира, — рассказала она.

На третье место врач поместила сухофрукты: курагу, чернослив и инжир. Она предупредила, что у них высокий гликемический индекс, более 50, поэтому бесконтрольно сухофрукты употреблять нельзя.

На второе место диетолог поставила сладкие фрукты с гликемическим индексом выше 50-60. Это бананы, виноград, хурма, персики, дыни, черешня и вишня. На первом месте оказались несладкие фрукты: яблоки, мандарины, киви, апельсины и грейпфруты.

Гончар отметила, что в случае ожирения и избыточной массы тела разрешаются только несладкие фрукты. При наличии гастрита, желчнокаменной болезни, панкреатита врач порекомендовала сладости из четвертой группы продуктов: пастилу, мармелад, зефир. Все остальные сладости в период обострений нельзя употреблять, передает РИА Новости.

Ранее врач развеяла мифы о продуктах, которые нельзя употреблять на завтрак.

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