Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на летний отдых

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Около трети (30,5 процента) россиян, принявших участие в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, готовы потратить на летний отдых в пределах страны сумму от 40 до 60 тысяч рублей из расчета на одного человека.

В аналогичную сумму при отдыхе за рубежом хотели бы уложиться 21,5 процента респондентов.

Оценивая допустимые расходы на внутренний туризм, 23,5 процента участников исследования назвали сумму от 20 до 40 тысяч рублей, 11,5 процента — от 60 до 80 тысяч рублей. Еще 5,8 процента опрошенных не намерены тратить больше 20 тысяч рублей, тогда как 3,9 процента готовы раскошелиться на сумму от 80 до 100 тысяч рублей.

Любители зарубежных курортов в 15,4 процента случаев планируют уложиться в 60–80 тысяч рублей на человека, 12 процентов — от 20 до 40 тысяч. Шесть процентов утверждают, что им по карману расходы от 80 до 100 тысяч рублей, а 0,8 процента респондентов не собираются тратить больше 20 тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что подавляющее большинство жителей России (94 процента) хотели бы провести летний отпуск на море. В том числе 64,4 процента рассказали, что предпочли бы зарубежные курорты, а 35,6 процента — российские.