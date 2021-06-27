Россиян предупредили об опасности петрушки и сельдерея

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Петрушка и сельдерей опасны для здоровья человека. Об этом в воскресенье, 27 июня, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

По ее мнению, растения могут вызвать сильный ожог, схожий по своему эффекту с ожогом от борщевика, распространение которого признано серьезной проблемой.

— Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, — заявила специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Также она рассказала, что нужно делать при попадании сока борщевика на кожу. Необходимо накрыть пораженный участок темной тканью и двое суток избегать попадания на него солнечного света. Помимо этого, считает Баранова, опасен еще и лютик едкий, который при попадании в глаза, даже в виде сена, может вызвать слепоту.

Ранее врач рассказала, что нужно делать при ожогах от борщевика, схожих по эффекту с ожогами от сельдерея.