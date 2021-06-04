Врач рассказала, что нужно делать при ожогах от борщевика

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Ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анастасия Симонова рассказала, что стоит сделать после поражения участков кожи соком борщевика. По ее мнению, следует укрыть пострадавшее место от солнца на двое-трое суток.

Сразу после контакта с соком, считает эксперт, следует промыть место водой с мылом. Если сок попал в глаза, их необходимо промывать около 15-20 минут. Врач объяснила повышенную реакцию пораженной кожи на ультрафиолетовое излучение от Солнца тем, что в соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества (фуранокумарины: агнелицин, ксантотоксин, бергаптен и прочие), которые и повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что приводит к ожогам.

— Если упущен момент контакта с соком борщевика, в случае возникновения гиперемии и пузырей необходимо обильно промыть водой пораженные участки, обработать их антисептическим раствором, наложить стерильную повязку, принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью - независимо от площади поражения и выраженности проявлений дерматита, — дала совет специалист.

Анастасия Симонова также сравнила по тяжести поражение кожи соком борщевика с ожогами I, II, IIIА степени. Сопровождаться такие поражения могут гипертермией, головной болью, головокружением и ознобом, добавила врач в разговоре с АГН «Москва».

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